Domenica 2 aprile è stato ospite a Domenica In Jerry Calà. L’attore ha parlato con Mara Venier del recente infarto che l’ha colpito lo scorso 18 marzo e dell’intervento delicato che ha subito.

Jerry Calà è stato ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In. L’attore ha avuto un infarto lo scorso 18 marzo e ha subito un delicatissimo intervento al cuore durante la notte. Ora, dopo essersi ripreso del tutto, ha fatto la sua prima apparizione televisiva, raccontando di quei difficili momenti e dei giorni subito successivi. Jerry Calà è entrato in studio e Mara Venier ha subito esclamato: “È tutta la vita che mi fai diventare matta”.

Parlando dell’infarto, l’attore ha spiegato: “È successa questa cosa qua che non mi aspettavo. Io sono sempre stato attento, ho fatto sempre i controlli per cui è arrivato inaspettato questo malore. Mi è venuto un peso fortissimo allo stomaco e ho pensato ad un indigestione dovuta al freddo. Ma poi ho capito che c’era qualcosa di più”.

Ha poi continuato: “Grazie al tempestivo intervento del 118 mi hanno fatto subito un elettrocardiogramma. Il dolore non passava e mi hanno portato subito in ospedale. Mi hanno messo gli stent. Il mio prossimo libro si chiamerà “Una vita di stent”, scherza con la sua spiccata ironia.

L’attore ha poi continuando dicendo: “Ora ho paura a stare da solo, a dormire da solo, è una cosa che andrà via con il tempo. Quando mi hai invitato a Domenica In ti ho detto ‘fammici pensare un attimo’, poi ho deciso di venire perchè ho pensato ‘sono Jerry Calà e devo reagire’.

Alla domanda di Mara Venier: “Hai avuto paura di morire?“, risponde: “Ti dico la verità, no. Non ho avuto paura di morire perchè lo staff mi ha molto tranquillizzato“.

