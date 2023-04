Jerry Calà è stato ospite a Domenica In e Mara Venier ha colto l’occasione per parlare di alcuni commenti spiacevoli ricevuti sui social.

Domenica 2 aprile Jerry Calà è stato ospite a Domenica In per la sua prima apparizione televisiva dopo l’infarto che l’ha colpito nelle scorse settimane. Mara Venier ha voluto cogliere l’occasione per parlare di alcuni commenti spiacevoli ricevuti sotto una foto della coppia pubblicata nelle scorse ore.

Mara Venier, le critiche ai commenti ricevuti

Nell’ultima puntata di Domenica In è stato ospite in studio Jerry Calà, per parlare del suo recente infarto. Nelle scorse ore, per annunciare la sua presenza al programma, Mara Venier ha pubblicato una foto insieme all’attore. Sotto alla foto, però, ci sono stati alcuni commenti spiacevoli:

Ieri sera ho pubblicato una foto che abbiamo fatto insieme anche per far vedere che stai bene e che oggi saresti stato ospite qui. Come sempre c’è qualche cretino che da dei giudizi senza sapere. Alcuni commenti hanno detto: ‘Cosa centra Jerry? E Nicola cosa dice?’, ha spiegato la conduttrice.

Mara Venier ha commentato la situazione parlando del suo rapporto con l’attore: “È vero, scusate se parliamo di noi ma è bene chiarire. Noi siamo stati compagni di vita per 8 anni. C’è stato anche un matrimonio all’estero che è stato annullato. Eravamo ragazzi, lui era molto farfallone, al suo massimo successo cinematografico. Ma dalla fine di questo rapporto d’amore è nata un’amicizia così importante e così fondamentale per me e per lui. Un’amicizia che è la dimostrazione che a volte, dopo una rottura, si può recuperare amore e solidarietà come abbiamo fatto noi da ex marito e moglie”.

