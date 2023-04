Tommaso Zorzi ha festeggiato i 28 con una festa di compleanno piena di vip: da Michelle Hunziker al suo ex.

Grande festa in centro a Milano per Tommaso Zorzi. L’influencer ha festeggiato i suoi 28 anni con moltissimi invitati vip, da Michele Hunziker a Ilary Blasi. Tra i tanti spunta anche l’ex, ma c’è anche un grande assente.

Tommaso Zorzi, il compleanno a Milano

Tanti auguri Tommaso Zorzi! Il 2 aprile l’influncer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha compiuto 28 anni. Per festeggiare, ha organizzato una festa piena di vip in centro a Milano sabato 1 aprile. Dopo una cena ricca di cibo e portate, a mezzanotte il festeggiato e gli inviati si sono scatenati in balli e festeggiamenti.

Il tema della festa scelta da Zorzi è stato Total Black o Color Flash. Ha chiesto a metà degli invitati di vestirsi solo di nero e all’altra metà di vestirsi invece coloratissimi. Tra gli invitati, moltissimi vip, da Michelle Hunziker a Ilary Blasi.

Ilary Blasi invece ha un look total black, con leggins e stivali alti accompagnati da una camicetta nera a pois. Dalla parte colorata c’era invece Elettra Lamborghini, che ha lavorato con Zorzi e Ilary Blasi in una scorsa edizione dell’Isola dei Famosi.

Tra i tanti invitati era presente anche l’ex dell’influencer, il ballerino di Amici Tommaso Stanzani. Un grande assente alla festa, invece, è stata ovviamente Aurora Ramazzotti. Un’assenza giustificata, visto che la migliore amica di Zorzi è diventata mamma da pochissimi giorni! Tra gli altri invitati: Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Marcella Bella.

