A Domenica In sono state ospiti Valeria Marini e la mamma Gianna Orrù: durante l’intervista sono volati commenti su Cristiano Malgioglio.

Valeria Marini e la mamma Gianna Orrù sono state ospiti nel salotto di Domenica In per parlare dell’esperienza dell’attrice a Tale e Quale Show. Proprio relativo a questo programma, sono volati alcuni commenti su Cristiano Malgioglio, giudice del programma.

Gianna Orrù, il commento su Cristiano Malgioglio

Mara Venier ha avuto come ospiti a Domenica In Valeria Marini e la mamma Gianna Orrù. La conduttrice si è subito congratulata con Valeria per la sua recente esperienza a Tale e Quale Show. Proprio durante la sua esperienza nel programma ci sono stati diversi scontri tra lei e Cristiano Malgioglio.

Mara Venier ha esordito complimentandosi con Valeria: “Brava per Tale e Quale Show. Brava Davvero. Alla faccia di Cristiano Malgioglio, che ne ha sempre da dire. Ma lui si diverte così, è per far spettacolo”.

A questo punto è intervenuta la mamma dell’attrice, che ha chiarito le sue opinioni sul Malgioglio: “Lui si diverte ma io un po’ meno. Non mi sono divertita per niente. Mi hanno dato fastidio i suoi commenti e non sono più andata. L’eccesso è sempre stonato. Si scherza e si può scherzare ma quando le persone lavorano tanto e poi gli arrivi e fai queste scene. A me da fastidio. Posso dirlo?”

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG