Brigitte Bardot ha rotto il silenzio sulle sue condizioni dopo le notizie in merito a un suo presunto ricovero in terapia intensiva.

Secondo Le Figaro la diva francese Brigitte Bardot sarebbe stata ricoverata in terapia intensiva a causa di una crisi respiratoria e dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. La notizia è rapidamente diventata virale in rete ma la Bardot ha voluto personalmente tranquillizzare i suoi fan a mezzo social, e ha scritto in un tweet: “Sto molto bene. La stampa ha creato uno scandalo per via di un malessere che mi ha colpito lo scorso gennaio e che oggi è diventato un vero e proprio caso”.

Brigitte Bardot ricoverata: le sue condizioni

Attraverso i social Brigitte Bardot ha pubblicato un suo messaggio scritto a mano (e con la data del 3 maggio 2023) con cui ha voluto tranquillizzare i suoi fan in merito alle condizioni di salute. L’attrice non ha svelato quali siano attualmente le sue condizioni ma ha fatto sapere che la stampa avrebbe creato “un vero e proprio caso” sulla questione a seguito di alcune problematiche di salute da cui sarebbe stata colpita negli scorsi mesi. In molti hanno manifestato comunque la loro preoccupazione per l’attrice che, durante i mesi più difficili della pandemia da Coronavirus, ha più volte precisato di essere contraria ai vaccini e di non essersi sottoposta a nessuno di questi.

