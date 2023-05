Secondo i rumor in circolazione Annalisa avrebbe conquistato il cuore e le attenzioni di un suo collega molto famoso. Ecco di chi si tratta.

Stando a un rumor diventato sempre più insistente in rete, Annalisa avrebbe conquistato le attenzioni del collega Guè Pequeno, che sarebbe letteralmente “pazzo di lei”. I fan si sarebbero accorti dei like che Guè metterebbe puntualmente alle foto della famosa collega e in tanti sono curiosi di sapere se tra i due sboccerà prima o poi una storia d’amore.

Annalisa

Annalisa: l’ammiratore segreto è Guè Pequeno

Guè Pequeno ha perso la testa per Annalisa? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente dopo che, in rete, in tanti si sarebbero accorti dei like lasciati dal rapper e produttore discografico all’indirizzo della cantante. Sulla questione al momento non sono emerse conferme e, sempre secondo indiscrezioni, Annalisa sarebbe già impegnata sentimentalmente (anche se l’identità del suo presunto fidanzato verrebbe mantenuta top secret).

Per quanto riguarda Guè, nel 2021 il rapper è diventato padre della sua prima figlia, Celine, avuta insieme a Yusmary Ruano. In seguito alla nascita della bambina il rapper ha confessato a Vanity Fair: “Non sono uno che mette la foto del neonato sui social. Non voglio che mi denunci quando avrà 18 anni. Devo ancora realizzare. È così piccola che non c’è un’interazione, ma so che mi arricchirà e mi cambierà nel tempo.”

