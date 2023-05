Dopo il messaggio dedicato ai suoi genitori scomparsi, Paolo Kessisoglu ha svelato che si starebbe separando da sua moglie Sabrina Donadel.

Nei giorni scorsi Paolo Kessisoglu ha dedicato un commovente messaggio ai suoi genitori, scomparsi l’uno a pochi mesi di distanza dall’altra e, entrambi, in maniera improvvisa. L’attore ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera svelando cosa avrebbe compreso dopo la morte dei suoi genitori e annunciando la fine della sua unione con Sabrina Donadel.

“Oggi cercherei di ricucire più in fretta (in riferimento alla lontananza dai genitori, ndr). Aiuta a capire che i genitori non sono macchine perfette, ma persone, come noi. Lo sto realizzando ancora di più da quando mi sto separando da mia moglie: non sono più un papà super eroe, ma il rapporto con mia figlia mi pare quasi migliorato grazie a questa consapevolezza. I miei sono stati due buoni esempi: erano persone buone. Ora incontro moltissime persone che me lo ricordano”, ha dichiarato.

Paolo Kessisoglu e Sabrina Donadel

Paolo Kessisoglu: la separazione

L’ultimo anno è stato particolarmente difficile per Paolo Kessisoglu, che ha perso entrambi i genitori a pochi mesi di distanza. L’attore ha dedicato ai due un commovente messaggio via social e a seguire, al Corriere della Sera, ha confessato per la prima volta che starebbe affrontando la separazione da sua moglie, la conduttrice e giornalista Sabrina Donadel, madre di sua figlia Lunitta.

