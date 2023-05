L’incoronazione di Carlo III potrebbe essere a rischio pioggia e i tabloid hanno già insinuato che si tratterebbe della “maledizione di Meghan”.

Il 6 maggio a Londra, dove si terrà la solenne cerimonia d’incoronazione di Re Carlo III, sarebbe prevista pioggia. Buckingham Palace avrebbe già pronto un piano B e intanto i tabloid britannici non hanno perso occasione per lanciare l’ennesima provocazione riferita a Meghan Markle e titolando che la pioggia sarebbe causata dalla sua “maledizione” contro la famiglia Reale. La moglie di Harry non prenderà parte alla cerimonia d’incoronazione e ormai da tempo si parla delle sue presunte acredini con gli altri membri della famiglia Reale.

re Carlo III

Re Carlo III: l’incoronazione a rischio pioggia

Stando a quanto riportano i tabloid britannici (e Sky Tg24) la solenne cerimonia d’incoronazione di Carlo III potrebbe svolgersi sotto la pioggia, ma Buckingham Palace avrebbe già preparato un piano B: la sfilata della Carrozza Reale si svolgerà comunque e al seguito del sovrano saranno presenti degli agenti particolarmente abili a far fronte alla folla munita di ombrelli. Al momento sulla questione non vi sono conferme e in tanti si chiedono se ci saranno ulteriori sviluppi anche per quanto riguarda la presenza del principe Harry all’evento (avrebbe accettato di partecipare alla cerimonia d’incoronazione nonostante l’assenza di sua moglie Meghan, rimasta negli Stati Uniti per badare ai suoi due figli).

Riproduzione riservata © 2023 - DG