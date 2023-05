Attraverso i social Gianni Sperti ha condiviso alcune delle più terribili minacce che giornalmente gli sarebbero inviate via social.

Come gli altri personaggi pubblici anche Gianni Sperti si è trovato ad avere a che fare con haters e leoni da tastiera, ma lui stesso ha svelato che, da alcune settimane a questa parte, riceverebbe delle minacce a dir poco spaventose attraverso i social. Questi episodi sarebbero aumentati da quando la dama di UeD Aurora Tropea è tornata all’interno del dating show e in merito alla questione Sperti ha scritto:

“Ho deciso di pubblicare una delle tante minacce che ricevo. Un fan non può arrivare a tanto. A buon intenditore poche parole. Ps: non ho paura di niente e di nessuno”.

Gianni sperti

Gianni Sperti: le minacce

Gianni Sperti è stato vittima di alcuni episodi gravissimi sui social dove, nelle ultime settimane (e da quando Aurora Tropea è tornata all’interno del dating show), alcuni utenti sotto profili falsi gli invierebbero minacce di morte e insulti. In uno di questi – condiviso dallo stesso opinionista tramite stories – si legge: “Te ne pentirai. Sono stato chiaro? Smettila di insultare Aurora”. Gianni Sperti al momento non ha svelato quale tipo di contromisure intraprenderà per far fronte a episodi simili in futuro e in tanti, via social, gli stanno esprimendo il loro supporto e la loro solidarietà.

