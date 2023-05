Ilary Blasi ha condiviso le foto delle sua vacanza a Marrakech con il fidanzato Bastian e i fan hanno lanciato delle frecciatine contro Totti.

Ilary Blasi si è mostrata seducente e più bella che mai durante il suo ultimo soggiorno a Marrakech in compagnia del fidanzato Bastian Muller e qualcuno, tra i fan sui social, oltre a farle i complimenti ha sottolineato cosa “avrebbe perso” il suo ex marito (che, dopo l’addio a Ilary, è uscito allo scoperto con Noemi Bocchi).

“La verità è che è bellissima! E adesso ancora di più, perché è felice! Fossi in qualcuno mi mangerei le mani!”, ha scritto qualcuno tra i commenti alle foto della showgirl, mentre un alto ha aggiunto: “Pensa Totti come si mangia le mani per quello che ha perso…”.

Ilary Blasi: la vacanza con Bastian e i commenti su Totti

Ilary Blasi sembra più felice e raggiante che mai accanto al fidanzato Bastian Muller e negli ultimi giorni (per festeggiare il suo compleanno) i due si sono concessi una breve vacanza a Marrakech. La conduttrice ha condiviso sui social alcune delle sue foto in costume da bagno e non ha mancato di sedurre i fan con la sua bellezza e le sue curve da capogiro.

Sui social c’è poi chi ha insinuato che il suo ex marito, Francesco Totti, si starebbe “mangiando le mani” per aver “perso” Ilary, ma ovviamente sulla questione non è dato sapere di più (e del resto, da un anno a questa parte, l’ex calciatore fa coppia fissa con Noemi Bocchi).

