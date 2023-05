A pochi giorni dalla scomparsa della sua adorata mamma Anna, Paolo Brosio ha svelato alcuni retroscena sulla sua scomparsa.

Paolo Brosio è stato accanto a sua madre Anna fino alla fine e lui stesso ha confessato pubblicamente il dolore provato quando la donna, che lottava da tempo contro un brutto male, è scomparsa. In queste ore Brosio, da sempre molto credente, ha confessato anche che a seguito della morte di sua madre si sarebbe compiuto per lui un vero e proprio miracolo.

“L’ho vista esalare l’ultimo respiro da una telecamerina su whatsapp. Ero a Brescia non potevo essere in ospedale quella mattina. Dopo dieci minuti che la mamma è ispirata è arrivata l’autorizzazione per aprire un cantiere in Erzegovina e fare un pronto soccorso per tutte le etnie e le religioni cui da cinque anni sto lavorando”, ha dichiarato a I Lunatici di Rai Radio 2.

Paolo Brosio: la madre scomparsa e il miracolo

Paolo Brosio sta convivendo con il doloroso lutto dovuto alla scomparsa di sua madre Anna, che aveva da poco compiuto 102 anni. Il giornalista è da sempre molto credente e ha svelato a I Lunatici che, a suo avviso, sua madre sarebbe già in paradiso.

“Quando la mamma è volata in cielo ha subito tirato per la giacca la Madonna e si è adoperata per far partire il cantiere. Il giorno dopo c’erano 19 operai che lavoravano e abbiamo iniziato la più grande opera di Medjugorje. Parliamo di un’opera molto grande. Aiuterà 90.000 persone di tutte le etnie e religioni. La mia mamma è andata in paradiso e mi ha fatto partire il cantiere. C’è già la prima soletta di cemento armato. Mi aiuterà con la provvidenza divina”, ha confessato a I Lunatici di Rai Radio 2. A seguito della scomparsa di sua madre (che era apparsa spesso in tv insieme a lui) in tanti tra fan, amici e colleghi gli hanno espresso il loro calore e la loro solidarietà.

