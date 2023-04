Il giornalista Paolo Brosio ha perso in queste ore la sua adorata mamma, Anna Marcacci Brosio, che aveva 102 anni.

Federica Panicucci ha annunciato a Mattino Cinque la scomparsa della madre di Paolo Brosio, Anna Marcacci Brosio, che lo scorso 7 aprile aveva compiuto ben 102 anni. “Ho sentito Paolo ieri sera e mi ha chiesto di pregare. L’ho fatto con le suore di clausura e abbiamo pregato per Anna, ma soprattutto per Paolo perché Dio lo aiuti in questo momento”, ha dichiarato la conduttrice in diretta tv.

PAOLO BROSIO

Paolo Brosio: la madre è scomparsa

In queste ore il giornalista Paolo Brosio sta affrontando il dolore per la scomparsa di sua madre Anna, deceduta presso la clinica San Camillo di Forte dei Marmi dove era stata ricoverata. Appena qualche giorno fa la donna aveva raggiunto il traguardo dei 102 anni, e suo figlio le era estremamente legato.

Sarebbe stato lo stesso Brosio ad aggiornare Federica Panicucci sull’aggravamento delle condizioni di salute di sua madre. Insieme al figlio Anna Marcacci Brosio aveva preso parte al programma Quelli che il calcio su Rai2 e ad alcuni spot pubblicitari. Al momento Brosio non ha rilasciato dichiarazioni relative al grave lutto da cui è stato colpito e Federica Panicucci, in diretta tv, gli ha inviato le sue preghiere.

