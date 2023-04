Chiara Ferragni è arrivata a Bologna per incontrare i suoi fan ed è stata accolta dalla ressa dei tanti ammiratori giunti a vederla.

Dopo aver pranzato in compagnia di Gianni Morandi (con cui ha condotto l’ultima edizione di Sanremo) Chiara Ferragni è giunta alla profumeria Douglas di via Rizzoli, a Bologna, dove ad attenderla era presente un bagno di folla. L’influencer si è confessa alcune foto con i suoi fan e una delle sue giovanissime ammiratrici è addirittura scoppiata a piangere per l’emozione quando ha avuto modo di abbracciarla.

Chiara Ferragni: bagno di folla a Bologna

Traffico in tilt, flash, e una folla di fan assiepati sui marciapiedi: la polizia municipale ha avuto il suo bel da fare nel pomeriggio del 17 aprile a Bologna, dove in tantissimi hanno atteso l’arrivo dell’influencer Chiara Ferragni difronte alla profumeria Douglas di via Rizzoli. L’influencer ha concesso autografi e selfie ai suoi numerosi fan e in poche ore ha fatto il giro dei social la reazione di una bambina che, una volta avuta l’occasione di conoscere la sua beniamina, è scoppiata a piangere per l’emozione.

Nel primo pomeriggio l’influencer si era mostrata a casa di Gianni Morandi, dove avrebbe pranzato insieme al cantante e a sua moglie Anna Dan.

