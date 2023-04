In vista della cerimonia d’incoronazione, Re Carlo avrebbe dato il suo beneplacito per la diffusione di una foto-souvenir con la sua famiglia.

In queste ore il Daily Mail ha diffuso la foto che verrà distribuita come “foto-souvenir” nel giorno dell’incoronazione di Re Carlo III e in cui si vede il sovrano posare con tutta la famiglia al completo, Harry e Meghan compresi. Al momento non è dato sapere se la presenza dei due duchi del Sussex nella foto abbia voluto rappresentare un gesto distensivo da parte del sovrano o se, invece, si sia trattato di una semplice operazione di marketing. Harry avrebbe accettato di prendere parte all’evento, mentre sua moglie Meghan sarà assente.

King Charles includes a photo with Harry and Meghan in the official Coronation souvenir programme https://t.co/SzLD1rxZDx pic.twitter.com/8zu0N9BpWh — Daily Mail Online (@MailOnline) April 18, 2023

Re Carlo: la foto souvenir per l’incoronazione

Una foto in cui Re Carlo posa insieme ai figli, alle nuore e ai nipoti (oltreché ovviamente alla moglie Camilla) ha fatto rapidamente il giro dei social e il Daily Mail ha fatto sapere che si tratterà di una foto-souvenir che verrà distribuita ai sudditi e agli ammiratori nel giorno dell’incoronazione ufficiale del sovrano (il prossimo 6 maggio).

Nelle ultime ore il Sun ha fatto sapere invece che Harry prenderà da parte alla cerimonia e che lui e suo padre avrebbero avuto un colloquio privato in merito alla questione. Secondo indiscrezioni i suoi rapporti con il fratello William sarebbero più tesi che mai.

