Il Principe Harry avrebbe preso accordi con suo padre per la cerimonia di incoronazione, ma sembra che lui e William siano ai ferri corti.

Il Principe Harry parteciperà alla cerimonia d’incoronazione di Re Carlo III e, secondo indiscrezioni, lui e suo padre avrebbero avuto un colloquio informale durante il quale si sarebbero messi d’accordo. Le cose non andrebbero altrettanto bene tra Harry e suo fratello William: quest’ultimo avrebbe preteso infatti di non essere messo a sedere vicino al fratello minore, con cui i rapporti sarebbero più tesi che mai.

Principe William Principe Harry

Harry e William ai ferri corti: la cerimonia d’incoronazione

Da mesi circolano indiscrezioni in merito alle presunte acredini tra il Principe Harry e gli altri membri della famiglia Reale, e a lungo si è vociferato che il minore dei due duchi potesse scegliere di non partecipare alla cerimonia d’incoronazione di suo padre Carlo (che si svolgerà il 6 maggio).

In realtà sembra che il più giovane dei due figli del sovrano prenderà parte all’evento e, sebbene lui e suo padre si siano confrontati, le cose non sarebbero andate altrettanto bene tra lui e il fratello William. I due fratelli non si rivolgerebbero la parola da mesi e William se la sarebbe presa per alcune delle dichiarazioni fatte da Harry e dalla cognata Meghan Markle all’intendo della docuserie sulla loro vita (e trasmessa da Netflix) sul conto suo e della moglie Kate Middleton. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e in tanti sono impazienti di sapere se ci saranno nuovi sviluppi in merito alla vicenda.

