Nina Zilli ha confessato alcuni retroscena legati all’attesa della sua prima figlia, che si chiamerà Anna Blue.

Fra pochi mesi Nina Zilli darà alla luce la sua prima figlia, attesa insieme al suo compagno Danti (all’anagrafe Daniele Lazzarin). La cantante ha svelato a Vanity Fair alcuni retroscena su questa sua prima gravidanza e sulle emozioni provate per l’arrivo della sua bambina.

“Chi ha inventato la definizione “dolce attesa”? Direi che è bella tosta come attesa, dolce è il pensiero di quello che sarà. (…) Io provo a restare calma e a vivere giorno per giorno. Mi dico che la vita è incredibile, che questa gravidanza mia ha sorpreso. Ora non posso fare altro che guardare al futuro, godendomi il presente”, ha confessato.

Nina Zilli

Nina Zilli: la confessione sulla gravidanza

All’inizio dell’estate 2023 Nina Zilli darà alla luce la sua prima figlia e in un’intima intervista a Vanity Fair ha confessato le paure e le gioie provate durante questa sua prima gravidanza, e in particolar modo quando ha scoperto che avrà una figlia femmina e ha iniziato ad avvertire i suoi primi movimenti dentro la sua pancia.

“Con i primi movimenti senti come delle farfalline dentro di te, poi diventa una presenza fissa. È pazzesco, difficile da raccontare, qualcosa che ancora non conosci ma che è dentro di te”, ha confessato la cantante, che insieme al suo compagno ha scelto di chiamare sua figlia Anna Blue. La gravidanza di Nina Zilli è stata svelata in diretta radio da Fiorello e Biggio e la cantante non aveva nascosto di essere amareggiata per via di quanto accaduto.

Riproduzione riservata © 2023 - DG