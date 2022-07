Ecco quali sono le location di Matrimonio alle Bahamas: il film con Massimo Boldi non è stato girato solamente all’estero.

Sole, mare, spiaggia incantevoli e qualche risata: sono questi gli ingredienti principali di Matrimonio alle Bahamas, il cinepanettone del 2007 con protagonista Massimo Boldi, ma senza Christian De Sica. Il film è infatti uscito durante la momentanea separazione artistica della coppia di attori che, pur tra le critiche, hanno fatto la storia del genere comico dei cinepanettoni. Ma vediamo ora quali sono le location di Matrimonio alle Bahamas.

Matrimonio alle Bahamas: le location del film

Come anche il titolo suggerisce, Matrimonio alle Bahamas è stato girato in gran parte nello stato centro-americano. Ma non solo, perché parte delle riprese sono state effettuate anche in Italia, per la precisione a Roma.

Massimo Boldi

E’ proprio nella Capitale che abita la famiglia Colombo: la casa si trova in Viale Massaia 45. Tra le location romane possiamo riconoscere Piazzale Garibaldi, Piazza della Minerva e Piazza Cairoli (dove Solange viene scippato). A Milano, per la precisione in via Alzaia Naviglio Grande, si trova invece la casa di Luca.

Spostandoci invece proprio alle Bahamas, a Rokers Point Settlement troviamo l’hotel che Al Di Giacomo affitta per il matrimonio del figlio. La maggior parte del film è stato invece girato a Miami: sulla West Star Island Drive a Miami Beach si trova la villa dove abitano di Di Giacomo, a Fort Lauderdale c’è invece l’università dove studia Valentina Colombo, mente il Johnny Rockets, al 728 di Ocean Drive a Miami Beach, è il bar dove si incontrano per la prima volta Valentina e Bob.

Matrimonio alle Bahamas: il cast del film

Il protagonista di Matrimonio alle Bahamas è Massimo Boldi, che interpreta Cristoforo Colombo, la moglie Rosy e la figlia Valentina sono invece interpreti da Annamaria Barbera e Lucrezia Piaggio.

Nel cast del film troviamo poi anche Enzo Salvi, Biagio Izzo, Victoria Silvstedt, i Fichi d’Idioma, Donald Frenche e Loredana De Nardis.

