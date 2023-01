Nina Zilli è incinta: ad annunciare in anticipo la gravidanza della cantante era stato Biggio durante la diretta con Fiorello di Viva Rai 2.

Nessuno lo sapeva e, forse, nessuno avrebbe dovuto ancora saperlo. Ma la spoilerata di Biggio nel corso di una diretta di Viva Rai 2 aveva scatenato il gossip sulla presunta gravidanza di Nina Zilli. “Tra Nina Zilli e Dante c’è del tenero, anche altro. C’è del terzo”, aveva detto il conduttore spalla di Fiorello lasciando intendere, dunque, che l’artista fosse in dolce attesa. Così, sul profilo Instagram, la Zilli ha voluto confermare la notizia senza risparmiare una frecciata al veleno nei confronti di Biggio.

Nina Zilli e Danti presto genitori

“Biggio, ma vaffanc*lo“: così Nina Zilli – all’anagrafe Maria Chiara Fraschetta – e il compagno Danti si sono rivolti al conduttore di Viva Rai 2 in un video pubblicato su Instagram.

Inquadrando i fotografi appostati sotto casa per immortalare le prime immagini del pancino della cantante, quest’ultima è stata costretta a confermare la gravidanza in un modo che, probabilmente, non corrisponde a quello che aveva immaginato.

“Questo è uno dei motivi per cui annunciare una gravidanza dovrebbe essere una scelta personale! Come ci si permette di dire una cosa simile al posto dei diretti interessati? […] – ha scritto lei piccata sui social – . Avrei voluto dirlo a VOI, la mia famiglia virtuale, alla mia famiglia lavorativa (non lo sapeva ancora nessuno) e anche a quei cari amici che non avevo ancora visto, in un altro modo. Con la gioia di stupirvi, con la gioia di chi finalmente si toglie un piccolo segreto dal cuore e gioisce fortissimo per averlo condiviso con chi ama di più”.

A margine dell’annuncio della gravidanza, infine, la Zilli ha voluto fare una precisazione sugli spoiler riguardanti la vita strettamente privata dei personaggi noti: “Poi un giorno parleremo seriamente della leggerezza e della mancanza di rispetto generica, nei confronti di noi donne, in salute, in malattia, in ricchezza o in povertà, in gravidanza o in solitaria”.

