La rivincita di Shakira contro Piqué in un’altra canzone destinata ad incrementare il fatturato della cantante colombiana.

La lunga storia d’amore tra Shakira e Gerard Piqué si è bruscamente interrotta quando è saltato fuori il tradimento del calciatore. La cantante colombiana non ha potuto fare altro che prendere atto della situazione e farsi travolgere dalle emozioni. Ai pianti e alla disperazione iniziali, però, Shakira ha reagito con forza e dignità. E ha deciso di fatturare sfruttando la sua situazione sentimentale.

Shakira, un’altra canzone contro Piquè

Così, dopo aver pubblicato il singolo Monotonia in cui racconta il dolore provato per la separazione dal compagno, Shakira rilancia con un’altra canzone.

Questa volta, però, niente di smielato o troppo romantico, ma una lunga “asfaltata” di tre minuti e mezzo contro Piqué.

“Dici di essere un campione e quando avevo bisogno di te hai dato la tua versione peggiore – canta l’artista colombiana – […]Un lupo come me non è per i principianti, un lupo come me non è per ragazzini come te, sono troppo buona per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te […]”.

Le frecciatine di Shakira, inoltre, non sono rivolte solo all’ex, ma anche alla sua nuova fidanzata tanto che, a conclusione della canzone, intona: “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo

Hai scambiato un Rolex con una Casio, vai veloce, ma fai lavorare un po’ anche il cervello”.

