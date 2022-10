Shakira, ferita per il tradimento di Piqué, scrive una canzone che è una vera e propria vendetta contro l’ex compagno.

Dodici anni di relazione e due figli nati dall’amore, ma a Gerard Piqué è bastato incontrare una studentessa ventenne per mandare all’aria tutto. Shakira, con le prove alla mano del tradimento, non ha potuto far altro che leccarsi le ferite e prendere atto di essere stata legata ad un uomo che, alla luce dei fatti, non era quello che aveva idealizzato. Passato il dolore delle prime settimane, la cantante colombiana si è vendicata con un nuovo singolo che, pur non facendo il nome dell’ex, è dedicato a lui: un “narciso” “freddo come il Natale”.

Shakira, la canzone vendetta contro Piqué

Il nuovo singolo di Shakira, che vede anche la partecipazione del cantante portoricano Ozuna, si intitola Monotonìa.

“Stavo correndo per qualcuno che per me neanche camminava. Questo amore non è morto, ma non c’è più nulla di ciò che c’era prima”, canta lei in lingua spagnola.

“Ti sei dimenticato di ciò che siamo stati […]mi hai lasciato per il tuo narcisismo […]le tue labbra non sanno più di nulla”, ha scritto Shakira, “ti voglio bene, ma ne voglio di più a me stessa”.

Ma non è tutto, l’artista colombiana continua a cantare: “Sei freddo come il Natale […]Non è stata colpa tua, né colpa mia, è stata colpa della monotonia. Non ho mai detto niente, ma mi faceva male. Sapevo che sarebbe successo”.

