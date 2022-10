La serata post diretta nella casa del Grande Fratello Vip è stata animata dalla violenta lite tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi. A tentare di placare gli animi tra i due c’è stata Carolina Marconi che, davanti a quelle scene così violente e ai toni bruschi dello sportivo, non è riuscita a trattenere le lacrime. Lo sfogo della venezuelana contro Perez, però, nasce da tristi episodi di cui è stata vittima in passato.

Delle violenze subite da Carolina Marconi in passato si era già chiacchierato quando, prima dell’uscita dalla casa di Sara Manfuso, la gieffina le aveva confidato che l’ex marito, Salvatore De Lorenzis, era stato condannato a 20 mesi di carcere per violenze domestiche.

Di questo, però, la Marconi ha preferito non parlare apertamente davanti alle telecamere del Gf Vip, salvo poi lasciarsi andare ad un lungo sfogo contro Amaurys dopo la lite con Charlie.

“Il tono che hai usato con una ragazza può essere interpretato male. Tu e Charlie siete stati violenti – ha detto Carolina – . Non voglio andare contro di te. Adesso stai usando un altro tono, ma quello di prima era esagerato. Sono una donna di 44 anni che riconosce la voce e ha subito tanto”.

“Tu prima avevi un tono brutto. Fidati che mi hai fatto impressione – ha continuato lei, lasciandosi scappare alcuni retroscena sul passato – . Io ho vissuto violenze fisiche e verbali […]Mi hai sollecitato qualcosa, per questo piango. Queste situazioni mi ricordano cose della mia vita che mi infastidiscono”.

Come riportato da Leccesette, infatti, l’ex marito di Carolina Marconi – i due sono stati sposati solo otto mesi dopo le nozze celebrate nell’ottobre del 2009 – è stato condannato per violenze e minacce a “venti mesi di carcere e una provvisionale da 30mila euro”.

