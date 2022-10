Cosa sia realmente accaduto nella casa del Grande Fratello Vip poco dopo i saluti di Alfonso Signorini ai concorrenti rinchiusi a Cinecittà, non è ancora chiaro. All’improvviso è scoppiata una lite furiosa tra Amaurys Perez e Gene Gnocchi, con tanto di tentativo – mal riuscito – di censura da parte della regia. Nel pieno della notte, lo sportivo ha iniziato ad urlare contro il conduttore radiofonico accusandolo di essere un “falso di m***a” e un “tuttologo di sta mi****a”.

Nelle immagini che stanno facendo il giro della rete, si ascolta la lite furiosa tra Amaurys e Charlie, ma la regia del Gf Vip ha censurato le immagini.

Alle urla dei due, i concorrenti che erano in giardino a commentare la serata appena conclusa, sono corsi in casa, mentre le telecamere di Canale 5 sono rimaste ferme sugli spazi ormai desolati della casa.

“Va*****o, e ti mando tre volte a f****o. Devi smetterla di fare il tuttologo di sta mi****a – urlava Amaurys contro Charlie – .Mi sono rotto il ca**o di te! Menomale che lo sapevi perché te l’ho dimostrato. Tu la devi smettere di fare il tuttologo, non ti intromettere perché parli di ca**ate. Vai a fare il tuttologo di ‘sto ca**o, va… non ti avvicinare!”.

A tentare di placare gli animi ci hanno pensato gli autori del Gf Vip che hanno richiamato Charlie Gnocchi in confessionale.

“Vai a sfogarti in confessionale falso di me**a, falso del ca**o!”, ha continuato ad inveire Perez, mentre Gnocchi lasciava intendere che avesse tentato di alzargli le mani.

