La furia di Alfonso Signorini si è abbattuta su Cristina Quaranta durante l’ultima diretta del Gf Vip: ecco cosa è successo.

Tra Cristina Quaranta e Nikita Pelizzon non scorre buon sangue. Le due sono state spesso protagoniste di discussioni accese nella casa del Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini ha cercato di metterle a confronto sperando in una tregua. Ma i toni e alcuni termini utilizzati dalla Quaranta negli ultimi giorni hanno infastidito lui e molti spettatori di Canale 5, tanto che Signorini si è visto costretto ad intervenire con un rimprovero pubblico.

Cosa ha detto Cristina Quaranta

“Ho voluto Cristina per la sua personalità, ma non mi sei piaciuta. Hai sclerato, ok, ma può capitare – ha tuonato Alfonso Signorini, interrompendo il confronto tra la Quaranta e la Pelizzon – . Quello che non mi è piaciuto è che non so con chi stessi parlando, ma litigando hai detto una serie di insulti, aggettivi negativi e tra questi anche la parola “mongoloide” in accezione negativa, è una roba orribile”.

“Devi chiedere scusa, mi ha dato proprio fastidio – ha detto perentorio – . Non si può a 50 anni cadere in queste cose tremende”.

Cristina, pur tentando di giustificare l’infelice uscita, ha chiesto pubblicamente scusa dando ragione al conduttore.

