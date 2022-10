Cantante, opinionista e volto televisivo e social molto amato, Elettra Lamborghini tende ad essere sempre molto attiva su Instagram. E, proprio attraverso la piattaforma, si è confidata con i fan ammettendo di essere molto demoralizzata dalle sedute laser cui si sta sottoponendo per rimuovere alcuni tatuaggi. Da tempo, infatti, Elettra sta cercando di eliminare dalle braccia alcuni tattoo che, però, pare stiano richiedendo più tempo di quello previsto (e sperato).

“Stavo cercando di fare una storia con il braccio così, ma poi ho detto no perché è talmente brutto… E’ veramente brutto!”, ha esordito la Lamborghini mostrando il tatuaggio sull’avambraccio destro, scolorito in seguito alle sedute di laser cui si è sottoposta.

“Che dite, sta venendo via? Va beh… Secondo me questo viene via”, ha provato a consolarsi lei, che ha mostrato molte più titubanze sulla cancellazione del tatuaggio all’interno del polso.

“Sull’altro mi sa che dovrò farci qualcosa sopra”, ha aggiunto lei, certa che le sedute di laser non stia andando come lei ottimisticamente pensava.

