Solo pochi giorni fa, il sindacato dei giornalisti Rai insorgeva contro la decisione del primo canale della tv di Stato di ospitare un programma di Fiorello in una fascia solitamente dedicata all’informazione del Tg1. Il risultato è stato lo spostamento dello showman su Rai 2, ma le polemiche non si sono placate. Ad insorgere contro i colleghi del telegiornale è stato anche Bruno Vespa che, a conclusione della puntat del 20 ottobre di Porta a Porta, ha lanciato due dardi infuocati.

“Adesso c’è il Tg1. Io amo il Tg1 e annuncerò sempre il Tg1 – ha commentato Vespa prima di dare la linea ai conduttori e conduttrici guidati da Monica Maggioni – . Qualche conduttore non ci ama e quindi finito il Tg1 dicono ‘ci vediamo domani mattina’, come se dopo la serata fosse finita”.

Ma lo sfogo dello storico volto di Rai1 non si è limitato a suggerire ai colleghi di mostrare solidarietà nei confronti degli altri programmi appartenenti alla stessa rete. Bruno Vespa, infatti, ha anche voluto sottolineare come spesso il Tg1 si allunghi nei tempi rubando spazio alla programmazione che lo segue.

“Preghiamo anche il Tg1 di stare nei limiti che sono stati concordati di tempo, senza sforamenti che sono quotidiani ormai”, ha tuonato il giornalista.

