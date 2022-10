Marco Bellavia è tornato negli studi del Gf Vip: dopo essersi ripreso grazie all’aiuto della famiglia, ha potuto confrontarsi con gli ex coinquilini.

Sorridente e tanto emozionato, Marco Bellavia è tornato negli studi del Gf Vip per confrontarsi con Alfonso Signorini e, soprattutto, con gli ex coinquilini. “Sto bene, ho recuperato in pochissimo tempo”, ha spiegato l’ex di Bim Bum Bam che, rivedendo i momenti più tragici della sua permanenza nella Casa, non ha nascosto le lacrime. “La cosa che mi ha fatto più soffrire è che mia mamma a casa soffriva, ho pensato anche alle persone che mi guardavano a casa. Mia mamma è stata 24 ore al giorno a guardarmi, ha 89 anni – ha raccontato – . Il mio disagio si è accumulato perché non dormivo. Nel filmato ho visto una persona che si è persa, come se io fossi ubriaco. Ho passato giorni ubriaco, a non capire cosa facessi. Ho avuto la prima nomination e ho iniziato a dormire meno. Quando sono entrato erano tutti organizzati, io non ci sono riuscito”.

Poi Marco Bellavia ha avuto modo di confrontarsi con Ginevra Lamborghini, che si è scusata, Giovanni Ciacci e Gegia prima del faccia a faccia con gli altri concorrenti.

La lezione di Bellavia ai “vipponi”

Entrato nella casa del Grande Fratello Vip, il conduttore con grande lucidità è riuscito a dare una lezione importante a coloro che gli hanno voltato le spalle nel momento in cui aveva più bisogno.

“Ho avuto un problema in mezzo a un gruppo che non si è dato da fare, sono uscito da solo e ho visto che me ne avete detto dietro di tutti i colori. Questa cosa mi ha fatto male – ha precisato Bellavia – . Mi sono ripreso ora, sono lucido adesso”.

“Forse presuntuoso” nel ritenere che il Gf Vip lo abbia vinto lui, Marco ha continuato: “Penso di aver vinto la mia personale gara del GF uscendo di qua. Ho trovato tanta gente che mi vuole bene. Mentre il vostro bene, che avreste potuto regalarmi o concedermi, tutt’ora manca. Nessuno ha detto ‘Forse Marco aveva ragione’”.

A loro, però, non ha chiesto le scuse, ma ha suggerito di “proseguire il percorso al GF VIP in maniera più ottimale. Costruite qualche cosa“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG