Nelle ultime ore si sono susseguiti tanti rumors riguardo alla love story tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanziani. Il primo, ora, fa chiarezza.

In queste ultime settimane si è parlato parecchio di Tommaso Zorzi e della relazione con Tommaso Stanziani che sarebbe in crisi. Non sono arrivati commenti in merito né da uno né dall’altro, anche se qualche segnale, forse, c’è stato. Ora, Zorzi ha voluto spiegare perché i due preferiscono non parlare della loro vita privata e lo ha fatto a Fanpage in una lunga ed interessante intervista.

Tommaso Zorzi e la storia con Stanziani: le parole

Tommaso Zorzi

Prima di tutto Tommaso Zorzi ha voluto parlare di lavoro e di spiegare perché il suo passaggio da Mediaset a Discovery: “La generalista, non solo Mediaset, ha poco spazio per i giovani anche perché il pubblico di riferimento non lo è. Per forza di cose cercano personaggi che rispecchino il loro pubblico. In Discovery c’è un ambiente più giovane e investono di più sui giovani: mi hanno dato l’opportunità di ricoprire dei ruoli impensabili da trovare in una generalista. Collaboro con loro da un paio d’anni e mi hanno dato due conduzioni e due stagioni di Drag Race Italia come giudice. Trovamelo un contratto così in Rai e io lo firmo.

Successivamente, era inevitabile una domanda sulla sua vita privata e sul rapporto con Stanziani: “Come mai tanta privacy? Vorrei che parlasse il lavoro e non la vita privata, che deve rimanere privata. Altrimenti diventa una relazione a tre con il pubblico, al quale devi sempre rendere conto. Ci sarà sempre quello che non crede a quello che dici, c’è chi parla di congettura, quello che comunque ti farà rodere il culo quando leggi dei commenti. A prescindere da come va la relazione, dare conto a un terzo non è giusto, c’è anche l’arroganza di chi pretende di sapere gli affari tuoi e non esiste”.

Di seguito l’ultimo post Instagram di Zorzi in cui appare anche Stanziani che risale addirittura a giugno:

Riproduzione riservata © 2022 - DG