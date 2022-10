Troppi rumors sulla coppia e anche alcune dichiarazioni che non fanno pensare a niente di buono. La situazione…

Non sembra essere un periodo molto facile, almeno in termini di coppia, per Tommaso Zorzi e Tommaso Stanziani. I due, forse per i troppi impegni di lavoro, sembrano essere distanti. In tal senso, rumors e fan della coppia fanno pensare ad una possibile crisi…

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanziani: la situazione

Tommaso Zorzi

In queste ultime settimane si parlato parecchio della relazione tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanziani. I due non si mostrano insieme da qualche tempo sui social e in tanti si sono domandati il motivo. Alcuni rumors parlano di crisi ma i fan della coppia, per ora, sperano si tratti solo di una lontananza dovuta ai tanti impegni di lavoro.

Solamente pochi giorni fa, l’ex protagonista di ‘Riccanza’, aveva fatto capire di essere infastidito dalle voci di crisi e aveva dunque fatto intendere che si trattasse, appunto, solo di rumors.

Parole che fanno pensare diversamente, invece, sono arrivate in queste ore dalle stories Instagram di Stanziani. L’ex ballerini di Amici ha detto, infatti: “Questo è un periodo dove mi girano tanto, ma tanto. Chi mi conosce e mi segue sa che non mi piace molto parlare della mia vita privata. E sono molto schietto, non ne parlerò”.

Insomma, il ragazzo non ha confermato la crisi ma non ha neppure smentito. La speranza è che, in caso ci fossero problemi, questi siano superabili.

Di seguito l’ultimo post Instagram dei due ragazzi insieme che risale all’inizio di questa estate:

