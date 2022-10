Sta nascendo una nuova coppia? Tante le indiscrezioni sul presunto flirt tra Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini. Cosa c’è di vero.

Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini stanno insieme? Questa la domanda che tanti fan del tennista ma anche della giovane influencer e modella si fanno. Ma cosa c’è di vero? Sono tanti i rumors che riguardano i due e in queste ore qualche indizio su cosa ci sia di reale è venuto a galla…

Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini: i rumors

Paola Di Benedetto

Nelle scorse ore si è parlato tanto di Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini. Secondo gli ultimi rumors di cronaca rosa, i due sarebbero a tutti gli effetti una coppia.

A riportare la notizia era stato The Pipol Gossip che nelle scorse ore aveva scritto: “Paola di Benedetto, dopo la fine della relazione con il cantante Rkomi, ritrova l’amore tra le braccia del famoso tennista Matteo Berrettini. Il loro rapporto nasce dai social e prosegue nella vita reale: i due sono ufficialmente fidanzati. In questo momento la coppia si trova in albergo insieme”.

L’hotel in questione sarebbe nei pressi di Torino e i due avrebbero in un certo senso confermato il tutto pubblicato sui relativi social alcune stories proprio dal capoluogo piemontese.

A far sorgere ulteriori dubbi e, in questo caso, a far pensare che l’indiscrezione sul loro conto fosse corretta, anche la cancellazione di queste stories subito dopo le voci.

Paola e Matteo si sarebbero conosciuti via social e dopo la fine della storia della modella con il cantante Rkomi, quindi, per lei ci sarebbe un nuovo amore. Staremo a vedere se ci saranno conferme da parte degli interessati che, probabilmente, vogliono andarci coi piedi di piombo…

Di seguito un recente post Instagram della ragazza:

