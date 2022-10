Fine della relazione tra Federico Lauri, Federico Fashion Style, e la sua compagna Letizia, madre di sua figlia, Sophie. L’annuncio social.

Federico Lauri, o se preferite Federico Fashion Style, è di nuovo ufficialmene single. Fine della storia d’amore con la sua Letizia Porcu, madre anche della piccola Sophie. L’annuncio è stato dato proprio in questi minuti dalla donna.

Federico Fashion Style: storia finita con la sua Letizia

Federico Lauri Fashion Style

Letizia Porcu e Lauri stavano insieme da tempo ed erano diventati genitori della piccola Sophie Maelle. La loro storia d’amore sembrava poter durare per sempre vista la grande complicità sempre mostrata. Invece…

In questo ore, purtroppo, ecco la brutta notizia arrivata direttamente dai social della donna. Lei e il noto hairstylist non stanno più insieme.

“Dopo 17 anni insieme la strada mia e quella di Federico si divide. Rimarrà un rapporto di amicizia e bene per la crescita e la felicità di nostra figlia”, le parole della Porcu nelle sue storie Instagram.

Per il momento, tutto tace sul profilo di Federico Lauri che non ha né ricondiviso la stories della ex compagna né tantomeno commentato con un post quanto accaduto.

La love story tra i due era iniziata nel 2006, nonostante sia stata poi ufficializzata a tutti gli effetti solamente nel 2013. L’ormai ex coppia, come noto, aveva anche avuto una bambina, la piccola Sophie Maelle, spesso presente nei post social dell’uomo.

Insomma, la fine di un amore che era stato da sempre sotto gli occhi dei riflettori dello spettacolo. Staremo a vedere se ci saranno nuovi commenti nelle prossime ore.

Di seguito, invece, un recente post Instagram del noto hairstylist nel giorno del suo compleanno:

