Grande commozione sul palco per Anna Tatangelo che ha dedicato una canzone alla madre, morta poco tempo fa, e non ha trattenuto le lacrime.

Ancora troppo fresca la ferita del cuore. Quella per la perdita della sua cara mamma, avvenuta solamente poche settimane fa. Stiamo parlando di Anna Tatangelo che nel corso di una sua recente esibizione sul palco ha dedicato una canzone proprio alla donna che l’ha messa al mondo e alla fine, come era inevitabile che fosse, non ha trattenuto l’emozione e qualche lacrima.

Anna Tatangelo si commuove sul palco per la madre

Anna Tatangelo

Solamente lo scorso 29 settembre, Anna Tatangelo aveva scritto sui social: “E’ un dolore troppo forte. Ciao mamma”. Parole che avevano annunciato anche ai suoi fan la scomparsa della cara madre.

A distanza di poche settimane, la cantante si è esibita davanti ad un pubblico importante e ha voluto dedicare proprio alla donna la canzone ‘La più bella’.

Ma la ferita e il dolore per la sua perdita, evidentemente, e naturalmente, sono ancora troppo freschi ed è per questo che prima dell’esibizione, la Tatangelo ha avuto qualche problema ad iniziare. Un attimo di “blackout”, qualche lacrima e molta sincera commozione per la mamma. “Ce la posso fare. Ho fatto una promessa a una persona. Le ho detto che questa canzone, la prossima, l’avrei comunque continuata a cantare. Stasera è la prima volta che la canto dopo quello che è successo, quindi datemi una mano”.

E in queste ore è diventato virale appunto il filmato che la riprende durante questo momento, direttamente dal palco, dove si è emozionata per la sua dolce mamma.

Alla fine, però, l’esibizione è andata alla grande. Una canzone cantata col cuore e che, siamo sicuri, è finita dritta lì, esattamente dove l’artista voleva. Nel cielo, a far compagnia alla sua “più Bella”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG