Sonia Bruganelli a 360° tra compagni di lavoro e concorrenti del GF Vip. Le sue parole su Orietta Berti e tutti gli altri.

Scintille sempre garantite al GF Vip, non solo tra i concorrenti. Fanno parlare, in queste ore, alcune dichiarazioni di Sonia Bruganelli al Maurizio Costanzo Show e riprese da Biccy. La donna, opinionista del noto reality, ha avuto modo di rilasciare alcune dichiarazioni su alcuni personaggi che lavorano con le in questa edizione dello show. Su tutti, spicca un particolare passaggio su Orietta Berti…

Sonia Bruganelli: le parole su Orietta Berti e non solo

Parlando dell’edizione del GF Vip di quest’anno, Sonia Bruganelli ha risposto ad alcune domande di Maurizio Costanzo e degli altri suoi ospiti. Una di queste su Orietta Berti: “Con Orietta Berti mi trovo benissimo, in tv dice cose carine ma fuori le telecamere dice cose cattivissime. Ma veramente eh. Si sta ancora sciogliendo, secondo me potrà tirar fuori delle ‘oriettate’ evidenti”, ha detto la moglie di Paolo Bonolis.

Parlando poi degli altri protagonisti di questa stagione del GF: “Se conosco tutti? Beh, non posso dirlo. Alfonso è molto bravo e i concorrenti hanno tutti delle storie”, le parole della Bruganelli. “C’è chi ha una storia televisiva come Cristina Quaranta, Wilma Goich, Charlie Gnocchi, Gegia, Patrizia Rossetti.. Ma ci sono anche dei ragazzi giovani che hanno delle storie, come Ciupilan”.

Soffermandosi poi sul caso Bellavia: “Marco Bellavia ha vissuto una situazione non facilissima là dentro. Credo che anche lui abbia sopravvalutato la sua forza di farcela là dentro. Anche perché là dentro è vero che non si sono comportati benissimo, ma è altrettanto vero che nessuno era pronto ad immaginarsi una sofferenza e un disagio psichico così evidente”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della donna proprio negli studi del GF:

