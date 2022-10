Altro caso al GF Vip? Protagonista Edoardo Donnamaria che, dopo un comportamento di Alberto, si è lasciato andare a parole poco felici…

Non smette di arricchirsi di colpi di scena questa edizione del GF Vip. Protagonista, in questo caso, Edoardo Donnamaria che si è lasciato andare a delle esternazioni che non sono piaciute al pubblico in merito ad alcuni atteggiamenti di Alberto ed in generale delle persone omosessuali.

GF Vip, Edoardo Donnamaria e le parole sugli omosessuali

Edoardo Donnamaria

Tutto parte dal flirt nato al GF Vip tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Qui, pare esserci una sorta di terzo incomodo, in quanto Alberto De Pistis sembra avere una cotta per il ragazzo di Forum.

Una situazione che lo stesso Edoardo non ha preso bene in quanto Alberto si sta mostrando addirittura geloso. I fatti hanno quindi visto Donnamaria sfogarsi con la Fiordelisi a proposito di tale questione.

“Ma non può essere geloso di me”, ha detto Edoardo facendo riferimento ad Alberto. Antonella dal canto suo ha detto: “Beh, chissà chi glielo ha fatto pensare”, alludendo ad atteggiamenti poco congrui dello stesso Donnamaria.

Il ragazzo a quel punto ha aggiunto: “Che gli ho fatto pensare? A me sempre, ogni volta che c’è un mio amico gay, mi dice “tanto a te in realtà ti piace”, tutti i gay pensano che sono tutti gay. Lo pensano anche con me”.

Parole alle quali, in realtà, la Fiordelisi ha replicato: “Anche io pensavo che ti piacessero gli uomini, perché dai troppe confidenze e fai pensare ad altro. Come se io baciassi tutte le donne, ma da brilla però”.

Il confronto tra i due è andato avanti poi con una serie di altre spiegazioni e pare che il pubblico non abbia preso affatto bene tutto questo. Sui social, infatti, Donnamaria è stato preso di mira perché le sue parole sono risultate “contro” gli omosessuali.

Staremo a vedere se durante la prossima puntata ci saranno dei chiarimenti in merito.

Di seguito un post su Twitter dell’utente @giocmedia che ha mostrato le frasi di Edoardo:

“I gay pensano che tutti siano gay”, un gentile thread offerto dalla sottoscritta: pic.twitter.com/YK3EpFbeps#gfvip — Gio; (@giocmedia) October 16, 2022

