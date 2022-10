Episodio virale sul web: durante una diretta a La7 nel corso di Omnibus, cade la webcam all’ospite che si rivela essere in mutande.

Si dice “il bello della diretta”. In questo caso, però, quanto accaduto a La7 nel corso della trasmissione Ombibus, di bello ha ben poco anche se in tanti, come era prevedibile, almeno l’hanno presa col sorriso. Durante un collegamento tra Chicco Testa, presidente di Assoambiente, e la trasmissione condotta da Flavia Fratello, ecco l’imprevisto. La webcam dell’uomo è caduta e ha mostrato il suo “outfit” decisamente poco appropriato per il momento.

La7: in mutande durante collegamento. Il video

Studio televisivo

Si è trattato di un imprevisto a tutti gli effetti quello che è avvenuto su La7, nel bel mezzo della diretta del programma Omnibus. Nel corso della puntata si stava affrontando il tema dei prezzi del gas in aumento a causa della guerra tra la Russia e l’Ucraina.

Nel corso del proprio intervento, in collegamento con lo studio, il presidente di Assoambiente Chicco Testa ha avuto un problema con la webcam che lo riprendeva.

L’uomo stava parlando ma il mezzo tecnologico “lo ha tradito”, probabilmente perché mal posizionato. La webcam è caduta nel corso del collegamento da casa e ha ripreso ciò che la precedente inquadratura stava ben nascondendo. Testa, infatti, era in camicia ma sotto, non aveva nulla, se non l’intimo.

La telecamere ha così ripreso l’uomo senza pantaloni per qualche istante. La regia ha prontamente staccato l’inquadratura mentre nello studio tutti sono rimasti sorpresi e imbarazzati anche se, con grande prontezza, Flavia Fratello si è limitatata a chiedere al proprio ospite cosa fosse successo “facendo finta di nulla”. Sui social, però, l’episodio non è passato inosservato diventando virale…

Di seguito il post dell’accaduto diventato virale su Twitter e sui social:

Attenzione alle webcam che cadono

😂 pic.twitter.com/LNbDwpXx0c — Adriana Spappa (@AdrianaSpappa) October 16, 2022

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG