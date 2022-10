Sono stati i due ragazzi, forse, più amati dal pubblico dell’intero programma. Parliamo di Francesco Muzzi e Martina Pedaletti, protagonisti di una delle edizioni del noto show Matrimonio a Prima Vista. La coppia, rimasta insieme anche ad “esperimento” concluso, ha proseguito la propria storia d’amore che, oggi, vede l’ingresso di un bebé…

Attraverso un post molto simpatico sui social, la coppia nata a Matrimonio a Prima Vista ha annunciato l’arrivo della “cicogna”. Francesco Muzzi e Martina Pedaletti, protagonisti del programma basato sull’esperimento sociale di sposarsi senza conoscersi, hanno annunciato di essere in dolce attesa.

I due si erano sposati nel corso del programma durante la terza edizione del reality e adesso, a distanza di anni, arriva anche il bambino.

La coppia ha pubblicato una serie di foto. Nel primo scatto si vede Francesco mostrare il pancione con tanto di ecografia in mano e la moglie Martina intenta a baciare il suo ventre. Se si pensa allo scherzo, le foto successive spiegano tutto. Infatti, nelle immagini successive è la donna a mostrare il ventre che inizia a far vedere i segni della gravidanza con un piccolo pancino.

La donna, incinta di 14 settimane, ha mostrato in modo molto orgoglioso l’ecografia. Staremo a vedere quando sveleranno il sesso del bimbo. Intanto congratulazioni…

Di seguito il post Instagram di Martina e Francesco:

View this post on Instagram

