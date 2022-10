Marco Bellavia farà ritorno al GF Vip per raccontare la sua storia dall’inizio. Possibili colpi di scena nella puntata odierna.

Non mancheranno le sorprese nella prossima puntata del GF Vip. Infatti, c’è grande attesa per quello che sarà il ritorno di Marco Bellavia. L’uomo, dopo essere uscito a causa di episodi di bullismo e altre spiacevoli situazioni, ha deciso di tornare da Alfonso Signorini per raccontare tutta la verità sulla sua storia.

GF Vip, Marco Bellavia torna per raccontare la sua storia

Marco Bellavia

“Non mi sarei mai immaginato che tutto quello che ho fatto lì dentro abbia involontariamente aiutato un sacco di persone ad aprire una porta verso un problema che in effetti esiste da sempre ma che in pochi ne han parlato”, aveva dichiarato Marco Bellavia nella fasi successive alla sua uscita dal GF Vip e agli episodi di bullismo subiti.

“La storia vera voglio davvero raccontarvela dall’inizio alla fine”, le parole dell’ex concorrente riprese da Repubblica.

A questo punto non resta che attendere quello che accadrà questa sera nella Casa e nello studio con Alfonso Signorini e i suoi ospiti.

Lo stesso Bellavia, già in precedenza, era intervenuto nella puntata del 10 ottobre scorso, in occasione proprio del World Health Mental Day, dove aveva mandato un videomessaggio per ringraziare di tutto il supporto ricevuto durante questi momenti e lasciando intendere di sentirsi meglio e di essere intenzionato a fare il suo grande ritorno in presenza.

Un ritorno che, a quanto pare, si concretizzerà proprio oggi.

Di seguito proprio un post Twitter dell’uomo nei momenti che precedono il suo arrivo a Roma per la puntata di oggi:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG