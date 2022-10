Sembra essere in un momento critico il matrimonio tra Elisabetta Canalis e Brian Perri. Si parla di rapporto in crisi e, ormai, finito.

Un amore al capolinea, così come il matrimonio. Parliamo di Elisabetta Canalis e del marito Brian Perri che, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero ormai ben distanti da essere una coppia di sposini felici. I rumors li vorrebbero sempre più distanti nonostante la figlia Skyler Eva.

Elisabetta Canalis, matrimonio finito?

Elisabetta Canalis

Il settimanale Nuovo ha fatto sapere che da tempo la showgirl sarda, ormai stabilmente a Los Angeles, non si fa vedere in compagnia del marito, e che tra i due sarebbe in corso una forte crisi.

“Rumors dicono che il matrimonio sia al capolinea. Da tempo girano voci sulla crisi della relazione”. le parole che si possono leggere sulla rivista di gossip a proposito della love story dell’ex Velina.

Difficile, ad oggi, sapere se tale indiscrezione sia vera o meno. Certo è che, almeno sui social, i due non si mostrano insieme con frequenza. Non a caso la Canalis ha trascorso tutta l’estate in Italia ed in Europa con solo la figlia Skyler Eva. Mentre l’ultima “traccia” sui social di Perri risale a fine agosto con una foto dei tre insieme con didascalia “Family trip”.

Elisabetta Canalis e Brian Perri si erano conosciuti nel 2012 durante una festa e due anni dopo, nel 2014, erano convolati a nozze ad Alghero, città natale della showgirl che si era poi trasferita negli Stati Uniti per amore. Nel 2015 era poi nata la piccola Skyler Eva, che oggi ha 7 anni.

Di seguito l’ultimo post Instagram pubblicato dalla Canalis con tutta la famiglia:

