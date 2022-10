Selvaggia Lucarelli ancora in combutta con i Ferragnez: l’animo della giornalista si scalda quando qualcuno giustifica la sovraesposizione dei minori sui social.

Sta facendo molto chiacchierare l’ultimo video pubblicato da Chiara Ferragni in cui si ascolta la tata che chiede a Leone di fare un sorriso per uno scatto prima di tornare a disegnare. Come spesso accade, il popolo della rete si è diviso tra chi accusa i Ferragnez di monetizzare sui figli e chi sostiene che non abbiano fatto nulla di diverso rispetto a quanto fanno tanti altri genitori comuni. Nel primo gruppo capeggia Selvaggia Lucarelli che, commentando un articolo di Vanity Fair che giustifica l’atteggiamento della coppia sui social, ha ritenuto tale difesa davvero sconvolgente.

Selvaggia Lucarelli contro la sovraesposizione dei minori sui social

Da tempo la Lucarelli evidenzia come i figli di Chiara Ferragni e Fedez siano troppo esposti sui social e accusa i genitori di voler raccogliere altri consensi sfruttando i bambini e ledendo, così, la loro privacy.

Il rapper, in seguito al video che sta facendo tanto discutere, si è anche beccato il settimo Tapiro di Striscia la notizia, ma si è detto assolutamente indifferente rispetto alla polemica sollevatasi contro lui e la moglie.

In difesa dei Ferragnez si è espresso anche Vanity Fair, ma Selvaggia Lucarelli non ha affatto apprezzato la presa di posizione del rotocalco.

“Penso sia legittimo avere opinioni diverse ma davvero sto leggendo solo difese d’ufficio di una mancanza di cultura e profondità disarmanti. E stiamo parlando di giornalismo. C’è più profondità e pensiero critico in molti commenti di non giornalisti – ha commentato lei, attaccando l’autore del pezzo – . Il fatto che l’utilizzo dei minori sui social da cui si hanno dei guadagni non sia ancora regolato da leggi non vuol dire che sia giusto […] I bambini devono pagarsi le scuole e la bella vita con la loro sovraesposizione, anche se da grandi dovesse dispiacergli? Ma siamo seri? Io sono sconvolta. Ma soprattutto, senza le foto quotidiane dei bambini i Ferragnez non hanno un reddito?”.

Ancora una volta, la rete si è spaccata in due.

Riproduzione riservata © 2022 - DG