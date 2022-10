Fedez è stato raggiunto da Striscia la Notizia che gli ha consegnato il Tapiro d’Oro per la vicenda del video di Leone. Le parole del rapper.

Ha fatto molto scalpore creando grande polemica un filmato condiviso e poi cancellato su Instagram da Chiara Ferragni e Fedez nel quale si vedeva, e sentiva, la tata di Leone e Vittoria rivolgersi al primogenito dei Ferragnez con queste parole: “Ci metti un minuto Leo. Fai un sorriso e poi hai finito e puoi continuare a disegnare”. Un episodio che ha portato l’attenzione dei media su una sovraesposizione non indifferente a cui sarebbero sottoposti i bambini e, in questo specifico caso, i figli del rapper e della imprenditrice digitale.

Visto il polverone creatosi, Striscia la Notizia ha voluto portare al cantante quello che è diventato il suo settimo Tapiro d’Oro…

Fedez: le parole sul video di Leone e la polemica

Come si legge sul sito del noto tg satirico di Canale 5 “questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’Oro a Fedez, il 7° della carriera, dopo la polemica per il presunto “sfruttamento” del figlio Leone, distolto dai suoi disegni per “posare sorridente” in una storia su Instagram.

Dalle anticipazioni della nota trasmissione, si possono leggere anche le parole di Fedez sull’accaduto: “Era il momento dello spegnimento delle candeline e la tata ha solo chiesto a Leone di smettere di disegnare, fare un sorriso e poi riprendere a disegnare”. E ancora: “In Italia esistono un sacco di famiglie che monetizzano attraverso i figli, ma non siamo noi quelli a cui andare a bussare alla porta. Non facciamo pubblicità con i nostri figli, ma delle semplici foto”.

Di seguito le immagini di quanto accaduto pubblicate in un post su Instagram da Selvaggia Lucarelli che aveva appunto criticato i Ferragnez per la situazione creata:

