Chiara Ferragni e Fedez al centro di una polemica: ecco cosa è successo nel corso della festa di compleanno del rapper.

Il fine settimana dei Ferragnez è stato all’insegna dei festeggiamenti per il 33esimo compleanno di Fedez. Il rapper ha festeggiato prima con gli amici, organizzando un mega party, e poi con la famiglia. Riunendo le persone a lui più care, Fedez e Chiara Ferragni hanno fatto tappa in un esclusivo resort tra le montagne. Con loro i figli Leone e Vittoria, finiti al centro dell’attenzione mediatica in seguito ad un video che sta facendo il giro del web.

Chiara Ferragni e Fedez, polemica per i figli sui social

Sta facendo discutere un video che riprende i figli di Chiara Ferragni e Fedez intenti a disegnare proprio quando una voce femminile fuori campo (probabilmente quella della tata) chiede a Leone di sorridere per una foto.

“Solo un minuto Leo. Fai un sorriso poi hai finito e puoi continuare a disegnare”, si ascolta nell’audio del video poi rimosso dalla Ferragni e ripubblicato senza voce.

Il popolo della rete si è sollevato contro la sovraesposizione mediatica dei figli della coppia, accusata di utilizzarli a scopo di popolarità e guadagni sui social.

Se molti, però, non hanno esitato a puntare il dito contro Chiara Ferragni e Fedez, tanti altri hanno spezzato una lancia a loro favore. “Quindi tutti i genitori che quando scattano una foto ai figli gli chiedono di sorridere sono brutte persone?”, ha scritto qualcuno in difesa dei Ferragnez.

#ChiaraFerragni pubblica per sbaglio una story in cui la tata dice “Solo un minuto Leo. Fai un sorriso poi hai finito e puoi continuare a disegnare”. Forse doveva realizzare l’ennesimo contenuto? Il video è stato rimosso e ripubblicato senza audio. pic.twitter.com/fN9ACJKxWw — Serenadoe (@Serenadoe___) October 16, 2022

