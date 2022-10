Francesco Totti non si nasconde più e si mostra insieme a Noemi Bocchi anche nelle occasioni pubbliche: la foto insieme a Montecarlo è già virale.

Dopo 19 anni di matrimonio con Ilary Blasi e tre figli, Francesco Totti ha voltato pagina. Ufficializzata la rottura con la moglie, accusata di averlo tradito prima che lo facesse lui e di avergli portato via i Rolex, l’ex capitano della Roma ha confermato la liaison con la 34enne Noemi Bocchi. I due sono stati immortalati insieme per la prima volta in occasione del compleanno del Pupone e, da quel momento, le foto insieme non sono più state una rarità.

Il web massacra Noemi Bocchi

Nelle ultime ore è diventato virale uno scatto che ritrae Francesco Totti insieme a Noemi Bocchi allo stadio di Montecarlo.

I due sono stati avvistati dalle telecamere della tv francese, che non ha esitato a riprenderli rendendo l’immagine una delle più ricercate in rete.

Lui, intento a guardare la partita con sguardo serio, si accompagna con la nuova fidanzata che, nel fermo immagine, appare quasi accigliata.

Non è mancata l’ironia della rete che, osservando la foto che ha fatto il giro del web, non ha esitato a commentare i volti seriosi della neo coppia.

“Certo questa e proprio miss sorriso”, “Non mi sembrano così felici e poi lei la sosia di Iary”, “Ilary è solare, lei è grigiastra”, si legge tra i commenti alla foto di Totti e Noemi, “Allegria portami via”, “Che musi…L’amore dovrebbe renderli gioiosi”, “Sembrano la famiglia Addams”, hanno continuato a scrivere alcuni utenti.

Riproduzione riservata © 2022 - DG