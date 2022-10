È morta la signora Rita Calore, madre di Stefano e Ilaria Cucchi: la donna è scomparsa dopo una lunga malattia.

“Non ce l’ha fatta. Questa mattina Rita Calore si è arresa per andare a riabbracciare Stefano. Il figlio mai perduto”: con queste prime parole piene di dolore l’avvocato Fabio Anselmo ha annunciato la morte della madre di Stefano e Ilaria Cucchi. La donna ha lottato contro una lunga malattia e si è sempre battuta per rendere giustizia al figlio morto in carcere.

Rita Calore, la madre di Stefano e Ilaria Cucchi

“Lo scrivo con tanta emozione e mi stringo a Giovanni ed Ilaria. Non mi viene altro da dire a questa grande famiglia”, si legge ancora nella nota diramata su Facebook dal legale, che comunicato la triste notizia riguardante la famiglia Cucchi.

Non ce l’ha fatta. Questa mattina Rita Calore si è arresa per andare a riabbracciare Stefano. Il figlio mai perduto. Lo… Posted by Avv. Fabio Anselmo on Sunday, October 16, 2022

Nel 2019 la madre di Stefano e Ilaria Cucchi aveva scoperto di avere un tumore. “Sicuramente è intorno ai dieci anni che ce l’ho, io l’ho scoperto sette mesi fa. Bisogna pure dire che non mi sono fatta mai controlli, che me la sono cercata, questo va detto, però i miei pensieri erano altri”, aveva raccontato lei parlando della malattia scoperta con grande ritardo.

