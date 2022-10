Si continua a parlare del caso Mark Caltagirone e la ex agente di Pamela Prati, Eliana Michelazzo, ha raccontato la sua verità a Verissimo.

Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo sono state le agenti di Pamela Prati per diverso tempo e sono salite alla ribalta in seguito al caso Mark Caltagirone. La storia, che sembrava essere stata ormai sepolta, è tornata a far chiacchierare in seguito alla partecipazione della Prati al Grande Fratello Vip, dove ha avuto modo di raccontare la sua verità definendosi vittima di una truffa amorosa. Le sue parole hanno scatenato la reazione delle ex agenti e la Michelazzo ha voluto condividere la sua versione dei fatti nel salotto di Verissimo.

Eliana Michelazzo: “Io vittima più della Prati”

Accomodatasi negli studi televisivi di Silvia Toffanin, Eliana Michelazzo si è detta vittima di una truffa, più di quanto lo sia stata Pamela Prati.

Secondo la sua versione, infatti, se la showgirl inizialmente era all’oscuro della vicenda, poi si sarebbe fatta prendere la mano giocando sulla storia di Mark Caltagirone per guadagnarci in popolarità.

La Michelazzo ha asserito, infatti, di essere sempre stata certa di quanto le veniva raccontato dalla Prati, senza aver mai dubitato – almeno fino ad un certo punto – della reale esistenza dell’uomo.

“Mi ritengo più vittima di Pamela, perché l’ho sempre difesa, ho sempre difeso il suo matrimonio e il suo amore, ero la sua manager, era giusto così, credevo in lei – ha detto Eliana ai microfoni di Canale 5 – . L’ho difesa sia lavorativamente che a livello umano, ha 60 anni e se è in difficoltà l’aiuti”.

Incaricata di organizzare il matrimonio tra la Prati e Caltagirone, Eliana Michelazzo ha raccontato di aver parlato tramite messaggio con il fantomatico fidanzato di Pamela e di aver iniziato a dubitare della sua esistenza solo quando i media hanno iniziato a fare pressione su di loro.

“Pamela Prati sapeva, era consenziente, nessuno le ha messo una pistola, erano già 5 puntate a Live in cui si stavano scaldando gli animi e io ero impanicata – ha ricordato – . Dissi fate quello che volete, ma dite che questa persona esiste”.

Da lì, la chiamata a Live! di Barbara D’Urso da parte di un uomo che si dichiarava Mark Caltagirone. Di chi si nascondesse dietro il telefono, però, la Michelazzo non ha assoluta certezza.

“Con la telefonata era palese che esistesse. Loro (Pamela Prati e Pamela Perricciolo, ndr) quasi ogni sera erano a cena fuori, andavano insieme al Bingo, facevano serata sempre, ma quello che dico: erano sempre loro due, io ero una manager ignara di tutto, che stava costruendo un matrimonio per loro – ha continuato – . L’ho portata a fare l’abito, ha preso soldi da gente, non è vero che non ha preso soldi, gli sponsor pagano così con un servizio, in Rai diede un Iban, quando arrivavano i soldi Rai li prese lo stato, perché lei ha un debito”.

E, proprio in merito ai pagamenti ricevuti dalla Prati, anche Silvia Toffanin ha voluto precisare: “Anche la tv paga, non è mai venuta qui a titolo gratuito”.

L’intervista di Eliana Michelazzo a Verissimo verrà fatta visionare da Pamela Prati al Gf Vip: la reazione farà sicuramente discutere.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG