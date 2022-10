Tutte le notizie di gossip del weekend: cosa è successo negli ultimi due giorni e di cosa il mondo del web ha chiacchierato insistentemente.

Il fine settimana porta con sé notizie succulente per il gossip, nostrano ed internazionale. Vediamo quali sono le ultime di cronaca rosa che hanno fatto chiacchierare nel weekend: dallo sfogo di Paola Egonu, pronta a lasciare la nazionale di pallavolo per insulti razzisti, ai pettegolezzi sul presunto nuovo flirt di Valentina Ferragni.

Le notizie di gossip del weekend

Il bronzo dell’Italia nella semifinale dei Mondiali femminili di pallavolo è stato eclissato dallo sfogo di Paola Egonu. La sportiva, tra le più forti del nostro Paese, si è lasciata andare alle lacrime manifestando l’insofferenza per i continui insulti razzisti di cui è vittima. “Non puoi capire, non puoi capire. Sono stanca. Mi hanno chiesto anche se fossi italiana. Questa è la mia ultima partita in Nazionale”, ha detto lei in lacrime.

Il momento è stato catturato dalle telecamere, lei poi ha rettificato parzialmente le dichiarazioni dicendosi bisognosa di una pausa. Verso l’estate prossima, poi, prenderà una decisione definitiva.

Si passa, poi, al gossip riguardante il mondo dello spettacolo con Riccardo Scamarcio tra i grandi protagonisti del fine settimana. La relazione con Benedetta Porcaroli è già giunta al capolinea e, secondo Dagospia, l’attore pugliese sarebbe ritornato a fare coppia con la madre di sua figlia, Anghara Woods.

Al centro della cronaca rosa anche Paola Di Benedetto: conclusa la relazione con Rkomi, si vocifera che la conduttrice radiofonica – ex protagonista de L’Isola dei famosi – abbia iniziato a frequentare lo sportivo Matteo Berrettini.

Valentina Ferragni al centro della cronaca rosa: dopo l’annuncio della fine dell’amore con lo storico fidanzato Luca Vezil, si mormora che la sorella minore di Chiara Ferragni abbia già un nuovo compagno. Secondo The Pipol si tratterebbe del giovane attore spagnolo Alvaro De Juana, new entry della serie tv Elite nella quale interpreterà il ruolo di Didac.

Ultime notizie di gossip anche dal Gf Vip. Pare che Alfonso Signorini abbia deciso di far entrare nella casa di Cinecittà quattro nuovi concorrenti che potrebbero creare “fastidi” a quelli già presenti: si tratterebbe di Dayane Mello, Teresa Langella, Helena Prestes, Patrizia De Blanck, Umberto Smaila e l’ex fidanzato di Pamela Prati, Max Bertolani.

E, sempre sul fronte Gf Vip, l’ultima intervista di Eliana Michelazzo a Verissimo, potrebbe scatenare l’ira di Pamela Prati. La ex agente della showgirl ha raccontato come lei fosse consapevole dell’inesistenza di Mark Caltagirone e abbia agito con lo scopo di guadagnarci in popolarità.

