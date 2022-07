Secondo le indiscrezioni, la storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Rkomi sarebbe giunta al termine e la speaker avrebbe già un’altra relazione.

Dopo la cena con Fedez e Chiara Ferragni, sembra che Paola Di Benedetto e Rkomi non siano durati molto. I due erano usciti allo scoperto grazie ad alcune foto del settimanale Chi che li immortalava mentre si scambiavano un bacio; ora sembra che sia già tutto finito.

Paola Di Benedetto e Rkomi amore già finito

Secondo l’esperta di gossip, Deianira Marzano c’è un altro particolare importante oltre alla rottura tra Paola Di Benedetto e Rkomi: “Si vocifera che lei già frequenti un altro. Storia durata poco, manco il tempo di iniziare“. Sono solo voci di corridoio che circolano da un po’ di giorni sul fatto che la speaker radiofonica potesse già avere un’altra relazione, ma non ci sono certezze.

La stessa Marzano ha ipotizzato che la breve storia tra loro fosse solo un modo per crearsi visibilità. Nonostante di questo non si hanno certezze, come riporta Today: “Vero è che ormai da giorni, per la precisione dopo le foto della cena con i Ferragnez, sui loro social non era possibile trovare neanche una minima traccia della loro relazione. Secondo Pipol Gossip sarebbe stato il cantante a lasciare Di Benedetto e non per un presunto tradimento, ma perché non voleva più essere al centro dei pettegolezzi.”

Dunque, tra i due se dovesse risultare vero, sembrerebbe che ci sia stato solo un flirt e non una vera relazione. E’ un peccato considerando che dalla cena con i Ferragnez sembrava andare tutto a gonfie vele.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG