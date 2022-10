La sorella minore di Chiara Ferragni, Valentina, è diventata sempre più popolare sui social. I suoi contenuti hanno spesso interessato il popolo della rete, curioso di conoscere anche la sua vita privata. La Ferragni junior, com’è noto a chi la segue, ha sempre condiviso molti momenti – felici e non – della sua sfera sentimentale mostrandosi sempre in compagnia dello storico fidanzato Luca Vezil. Da giorni, però, i due sembravano molto distanti, tanto da scatenare un gossip su una ipotetica crisi di coppia.

I dubbi del web hanno trovato conferma in Valentina Ferragni che, proprio nelle ultime ore, ha annunciato la fine della relazione con Vezil.

“Dopo tanti anni condivisi insieme io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate – ha scritto lei – . Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati”.

Infine, la richiesta per i fan di Valentina: “Vi chiedo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che come potete immaginare è stata tanto sofferta”.

Anche Luca Vezil ha voluto comunicare sui social la rottura con Valentina Ferragni esprimendo lo stesso rammarico della ex fidanzata.

