La vita privata di Eros Ramazzotti al centro del gossip: il cantante pizzicato con una donna misteriosa per le strade di Milano.

Al settimo cielo per l’arrivo del primo nipote, Eros Ramazzotti pare stia vivendo una seconda giovinezza. I rapporti con la ex moglie, Michelle Hunziker, sono idilliaci tanto che, in più di un’occasione, si è vociferato di un ritorno di fiamma. Stando alle ultime foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna, però, pare che il cantante abbia un interesse per un’altra donna.

Eros Ramazzotti con una donna misteriosa

Le immagini pubblicate dal rotocalco di cronaca rosa, mostrano Ramazzotti che passeggia mano nella mano con una donna la cui identità è sconosciuta.

Con un abito bianco e un cappotto en pendant, la signora si mostra serena e sorridente accanto al cantante romano.

Non si sa chi sia, il suo volto è sconosciuto al mondo dello spettacolo, ma certamente non è la stessa con cui Eros Ramazzotti è stato avvistato a Mykons la scorsa estate.

Per il momento, il cantante, solitamente insofferente al gossip, ha scelto di non commentare la notizia. Le priorità, al momento, restano la musica e la figlia Aurora, che a breve lo renderà nonno per la prima volta.

Riproduzione riservata © 2022 - DG