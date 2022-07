Il cantante parla della storia con Michelle Hunziker e del profondo affetto che lo lega alla conduttrice, nonostante il loro matrimonio sia finito.

Il loro amore ha fatto sognare tutti e dopo la separazione di Michelle Hunziker da Tommaso Trussardi, in tanti speravano in un ritorno di fiamma. Purtroppo però, Eros e Michelle sono rimasti solo amici ma il loro affetto è profondo. A raccontarlo è proprio il cantante in un’intervista al Corriere della Sera.

Le bellissime parole di Eros Ramazzotti per Michelle Hunziker

Eros Ramazzotti

Come riporta Vanity Fair, Eros Ramazzotti parla al Corriere di Michelle Hunziker e dell’affetto che nutre per lei: “Michelle? Ho, abbiamo, voluto dimostrare una cosa semplice e bellissima: che un amore, per quanto grande e per quanto profondo, può finire senza che sparisca l’affetto, la condivisione, il desiderio che l’altro sia felice. Quando ho invitato Michelle a fare il video con Aurora e con me lei è stata felice. La mia canzone è un inno all’amore senza regole imposte, senza codici da rispettare. L’amore integrale, quello che non consente pregiudizi e barriere“.

E ancora: “Quando leggo di mariti che uccidono le loro compagne o di padri che ammazzano i figli, penso che davvero viviamo in un mondo capovolto, in cui il rapporto più bello, più nitido, quello che, quando cambia natura, può trasformarsi in affetto eterno, può diventare invece annientamento dell’altro o possesso fragile ed egoista“.

Eros e Michelle sono riusciti a trasformare il loro sentimento in qualcosa di più forte dell’amore, qualcosa di eterno che non potrà mai scomparire.

