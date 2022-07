Anna Falchi ha rotto il silenzio rivelando che sia finita con il suo compagno Ruggieri, ma che l’amore si è presentato di nuovo alla sua porta.

I rumor e le indiscrezioni sulla rottura era già nell’aria ma ora arriva la conferma. In occasione di un’intervista su Gente, Anna Falchi annuncia la fine della storia d’amore con Andrea Ruggieri. Tra le pagine del settimanale l’attrice spiega anche i motivi che hanno portato alla crisi e, infine, alla separazione. A sorpresa, la conduttrice svela anche di avere una nuova fiamma: Walter Rodinò.

Le dichiarazioni di Anna Falchi

Anna Falchi

Come riporta Gossip e Tv, Anna Falchi svela i motivi della rottura con il parlamentare: “E’ difficile condividere gli spazi e lo è ancor di più includere un’altra persona nei ritmi fino a quel momento scanditi dalle proprie abitudini e necessità. Alla fine non mi vedevo amata e considerata come avrei voluto. Mi sentivo data un po’ per scontata, mi mancava qualcosa e questo mi faceva sentire a disagio.”

La conduttrice ha però sottolineato che verso Ruggieri ha conservato dei bellissimi ricordi e che è stato l’uomo più importante della sua vita, ma che ora l’amore si è spento. Anna Falchi rivela però di avere una nuova fiamma nella sua vita; si tratta dell’esperto di comunicazione Walter Rodinò: “Ci stiamo conoscendo. Ci stiamo frequentando: parliamo, ci capiamo. Lui ha due figli, io una, il linguaggio è comune“.

La showgirl però, mette le mani avanti e spiega di non voler andare di corsa in questa storia ma di progredire lentamente.

Riproduzione riservata © 2022 - DG