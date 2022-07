Il giovane cantante fa salire sul palco del suo concerto il padre per scusarsi con lui e regalargli una bellissima dedica pubblica.

Durante il concerto a Roma, presso Ippodromo delle Capannelle in occasione del Rock in Roma, Blanco ha fatto salire il papà sul palco. Un momento magico, in cui il cantante ha deciso di dedicare tutto il suo amore al papà e scusarsi con lui per ragioni che non ha voluto spiegare.

La bellissima dedica di Blanco al padre

Riccardo Fabbriconi Blanco

Come riporta Today, Blanco ha invitato il padre a salire sul palco di Roma per poi fargli una dedica: “Fate un grandissimo applauso, sta per salire sul palco mio padre. Voglio tutte le luci accese per lui“. Poi il cantante lo abbraccia teneramente e prosegue ad esibirsi in uno dei suoi brani.

Su Instagram, il vincitore di Sanremo 2022 ha svelato alcuni dettagli su questo bellissimo gesto verso il genitore: “Mi dovevo far perdonare tante cose da mio padre e oggi vederlo orgoglioso di me è la cosa più bella che ci sia“. Poi l’artista prosegue parlando della folla al suo concerto e dei traguardi raggiunti: “64 mila persone in due giorni incredibile, magico, assurdo fino a 2 anni fa lavoravo in pizzeria e non mi sarei mai immaginato tutto questo… è proprio vero a volte bisogna lasciare tutto e seguire il proprio sogno“.

Blanco non ha voluto specificare però, le ragioni per le quali doveva farsi perdonare dal suo papà mantenendo il riserbo su questo aspetto.

Ecco il video di Blanco e il suo papà sul palco.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG